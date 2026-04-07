В западных областях страны установится комфортная весенняя температура, однако в некоторых городах ожидается усиление ветра.

В Уральске завтра, 8 апреля, будет наблюдаться переменная облачность, передают синоптики. Днём столбики термометров поднимутся до +15...+17 °C, ночью температура составит +3...+5 °C. Ожидается довольно ощутимый юго-западный ветер со скоростью 9-14 м/с.

В соседнем Атырау воздух прогреется ещё сильнее - до +17...+19 °C днём и +7...+9 °C ночью. Ветер сменит направление на восточное: ночью он будет слабым (1-6 м/с), а к обеду усилится до 7-12 м/с.

Жителей Актау ожидает спокойный солнечный день с переменной облачностью. Днём температура воздуха составит +16...+18 °C, ночью - около +7...+9 °C. Ветер юго-восточный, слабый - всего 3-8 м/с.

В Актобе 8 апреля также ожидается тёплая погода: +17...+19 °C в дневное время и +2...+4 °C в ночные часы. Ветер восточный, умеренный - 5-10 м/с.