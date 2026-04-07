Следствие не смогло доказать вину подсудимых.

В суде района Байтерек рассмотрели уголовное дело о скотокрадстве. на скамье подсудимых по которому оказались двое мужчин. Их обвиняли в краже лошадей. Об этом рассказали в пресс-службе суда ЗКО.

По версии следствия, подсудимые якобы заранее договорились и увели с поля возле села Новенький трёх кобыл и жеребца. Общий ущерб оценили в 3,3 миллиона тенге. Следствие утверждало, что животных перегнали в село Достык, там забили, а мясо продали предпринимателю из Уральска. Сами подсудимые вину не признали.

В суде выяснилось, что у обвинения нет прямых доказательств их причастности. Более того, аудиозаписи, представленные в деле, вызвали вопросы: на них слышны голоса неизвестных людей, которые, по данным суда, оказывали давление на мужчин и вынудили их признаться.

В итоге суд пришёл к выводу, что обвинение строится на предположениях, а не на фактах.

Обоих мужчин оправдали за отсутствием состава преступления. За ними признали право на компенсацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Гражданский иск потерпевшего суд оставил без рассмотрения.

Приговор уже вступил в законную силу.