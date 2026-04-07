Когда ждать роста счетов ЕНПФ рассказал эксперт.

По данным Бюро национальной статистики, инфляция в Казахстане в марте 2026 года замедлилась до 11% (для сравнения: в январе она была 12,2%). На этом фоне пенсионные активы под управлением Нацбанка достигли 25,87 триллиона тенге. Издание inbusiness.kz выяснило, почему это хорошая новость для каждого вкладчика.

Почему счета начнут расти?

Финансист Qazaq Expert Club Саида Тлеуленова выделяет три ключевых фактора:

Рост цен на облигации (Положительная переоценка) Большая часть денег ЕНПФ вложена в государственные бумаги. Когда инфляция падает, эти бумаги дорожают.

Для сравнения: В 2025 году из-за рыночных скачков фонд зафиксировал бумажный убыток (отрицательную переоценку) в сотни миллиардов тенге.

Сейчас: Ситуация развернулась. Рост стоимости активов вкладчики могут почувствовать в своих выписках уже в апреле.

Увеличение реальной доходности

Инфляция — это главный «пожиратель» прибыли. Если доходность фонда 12%, а инфляция тоже 12%, ваши деньги топчутся на месте. Если инфляция падает до 8–9%, та же доходность в 12% дает реальный прирост капитала. Деньги начинают работать в плюс, а не просто перекрывать рост цен.

Пространство для маневра Нацбанка

Замедление инфляции позволяет Национальному банку в будущем смягчать денежно-кредитную политику. Это оздоравливает финансовый рынок и делает вложения пенсионного фонда более выгодными в долгосрочной перспективе.

Эксперты отмечают, что около 30–35% активов ЕНПФ хранятся в валюте. Если тенге будет слишком сильно укрепляться, доходность этой части портфеля может временно снизиться. Однако этот эффект частично компенсируется ростом мировых цен на золото, что увеличивает валютную выручку страны.

Как отмечает Тлеуленова, снижение инфляции — это не просто статистика, а фактор, который напрямую уменьшает обесценивание накоплений и повышает их реальную рыночную стоимость.