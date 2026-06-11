Близкие Нурдаулета предполагают, что произошел несчастный случай.

Трагедия произошла в итальянском городе Бриатико. Тело молодого казахстанца обнаружили среди прибрежных скал, сообщает Telegram-канал Qumash.

По информации местных СМИ, страшную находку обнаружили во вторник, 9 июня. Одной из основных версий гибели парня называют утопление.

Как стало известно, погибшего звали Нурдаулет. Парень является выпускником Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) города Уральска. В Италии он получал высшее образование - учился на третьем курсе университета Unicas в городе Кассино. Близкие Нурдаулета предполагают, что произошел несчастный случай.

В Министерстве иностранных дел РК уже официально подтвердили гибель казахстанского студента в Италии. В ведомстве сообщили, что дипломаты выясняют все детали и обстоятельства произошедшей трагедии.