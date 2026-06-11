На брифинге в правительстве представили обновленный план по повышению доходов населения. Одним из ключевых вопросов обсуждения стало возможное увеличение размера минимальной заработной платы (МЗП) в республике.
Как пояснил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, окончательное решение будет приниматься на основе бюджетных возможностей страны.
- По росту минимальной заработной платы. Вы знаете, этот вопрос очень давно поднимается. Мы минимальную заработную плату будем поднимать, все будет зависеть от возможности бюджета, - заявил Азамат Амрин.
Сейчас экономическое ведомство активно работает над формированием республиканского бюджета на 2027 год. Чтобы рассчитать точные параметры, специалистам необходимы окончательные статистические данные за прошедший 2025 год - эта информация будет полностью сформирована к 1 августа. Кроме того, экономисты должны будут опереться на свежие показатели текущего сезона.
- И вот после 1 августа, когда мы возьмем уже статистические данные за 2025 год окончательные, и у нас уже будут итоги полугодия 2026 года, как раз это является базой для формирования прогноза доходов бюджета на 2027 год. То есть мы окончательно будем понимать, насколько у нас бюджет позволит увеличивать минимальную заработную плату, - резюмировал вице-министр нацэкономики.