Повышение МЗП напрямую зависит от возможностей республиканского бюджета. Вице-министр Азамат Амрин объяснил, когда ведомство получит необходимые экономические расчеты.

На брифинге в правительстве представили обновленный план по повышению доходов населения. Одним из ключевых вопросов обсуждения стало возможное увеличение размера минимальной заработной платы (МЗП) в республике.

Как пояснил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, окончательное решение будет приниматься на основе бюджетных возможностей страны.

- По росту минимальной заработной платы. Вы знаете, этот вопрос очень давно поднимается. Мы минимальную заработную плату будем поднимать, все будет зависеть от возможности бюджета, - заявил Азамат Амрин.

Сейчас экономическое ведомство активно работает над формированием республиканского бюджета на 2027 год. Чтобы рассчитать точные параметры, специалистам необходимы окончательные статистические данные за прошедший 2025 год - эта информация будет полностью сформирована к 1 августа. Кроме того, экономисты должны будут опереться на свежие показатели текущего сезона.