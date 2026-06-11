В МВД подвели итоги пяти месяцев работы по борьбе с нелегальным оборотом оружия и напомнили о продолжающейся акции по его выкупу у населения.

С начала 2026 года в Казахстане изъято более 1200 единиц нелегального огнестрельного оружия. Такие данные по результатам оперативно-профилактических мероприятий "Қару" и "Правопорядок" приводит ведомственный медиапортал МВД Polisia.kz.

В криминальном арсенале, который удалось ликвидировать оперативникам за пять месяцев, значится:

18 автоматов и 2 гранатомета;

более 320 пистолетов;

свыше 100 единиц нарезного и 700 единиц гладкоствольного оружия.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что 120 единиц из этого списка были похищены во время январских событий 2022 года. В частности, в мае очередной схрон с оружием, украденным из охотничьих магазинов южной столицы, ликвидировали на территории Алматы и Алматинской области.

Параллельно в стране продолжается кампания по выкупу у населения незаконно хранящегося арсенала, стартовавшая 20 апреля. На данный момент казахстанцы добровольно сдали в полицию около 750 единиц оружия и порядка 4 тысяч боеприпасов.

- Министерство внутренних дел напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. Призываем граждан проявить сознательность, сдав оружие, не имеющее законного основания для хранения, - отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Программа по выкупу оружия у граждан продлится до конца текущего года.