Вице-министра труда и социальной защиты населения Викторию Шегай попросили прокомментировать, насколько нормальной она считает ситуацию, когда женщины в декрете вынуждены работать курьерами с маленькими детьми, а также справедливо ли в таком контексте требовать возврата незаконно полученных декретных выплат, передает Мой Город со ссылкой на ZTB.

Журналисты напомнили о резонансном случае с женщиной-курьером, которая работала, держа на руках младенца, и уточнили, какие меры предпринимает государство, чтобы молодым матерям не приходилось прибегать к такому заработку.

В ответ Шегай заявила, что не может оценивать конкретную ситуацию, поскольку ей неизвестны все обстоятельства. По её словам, вопрос о том, должна ли женщина в декрете работать, относится прежде всего к сфере семейного бюджета и внутрисемейных решений.

Также вице-министр вновь прокомментировала тему возврата декретных выплат, подчеркнув, что речь не идёт о наказании молодых матерей. Она уточнила, что расследуются 38 уголовных дел в отношении организаторов незаконных схем получения социальных выплат. При этом чиновница признала, что в этих схемах оказались вовлечены более тысячи женщин.

После этого журналисты вновь напомнили, что женщина-курьер объясняла свою ситуацию нехваткой средств в период декретного отпуска. Однако вице-министр отметила, что уже дала ответ в пределах своей компетенции и дальнейших комментариев по этому вопросу не предоставила.