Озеро Сайран в Алматы снова оказалось в центре внимания горожан. На этот раз поводом для обсуждения стал мужчина, который, предположительно, мыл посуду для приготовления сахарной ваты прямо в водохранилище, передает Мой Город со ссылкой на Zakon.kz.

Об этом жительница города написала в социальной сети Threads, опубликовав фото с места.

"Гуляем по Сайрану и видим картину: человек, продающий людям сладкую вату, моет посуду, на которой готовится сладкая вата, прямо в водоеме. А ведь много людей покупают у них сладкую вату детям, что скажете?" – написала она.

Корреспондент Zakon.kz запросил разъяснение в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК).

В ведомстве напомнили, что согласно статье 204 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» торговля в неустановленных местах является нарушением.

"Реализация пищевой продукции в местах стихийной торговли может представлять риск для здоровья потребителей, поскольку отсутствует возможность контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, условиями хранения и реализации продукции, а также личной гигиеной продавцов".

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы

В завершение специалисты обратились к горожанам с призывом покупать продукты питания только в официально разрешённых местах торговли.