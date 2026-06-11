Количество нарушений со стороны несовершеннолетних в регионе снизилось.

По словам заместителя начальника управления общественной безопасности ДП ЗКО Серика Даутова, по итогам первых пяти месяцев 2026 года в регионе наметилась позитивная тенденция: область постепенно становится безопаснее для детей.

- Статистика подростковой преступности поползла вниз - количество нарушений со стороны несовершеннолетних снизилось почти на 18% (с 39 до 32 случаев). Да и сами дети стали реже становиться жертвами преступлений: здесь цифры тоже упали, пусть пока и не так заметно - с 86 до 82 фактов, - говорит Серик Даутов.

Он отметил, что статистика административных дел наглядно показывает, где именно взрослые недоглядели. Из четырех с лишним тысяч протоколов львиная доля - а это более трех тысяч случаев - связана с тем, что дети гуляли по ночам на улице или засиживались в развлекательных заведениях без присмотра. Полицейские подчеркивают: такие цифры говорят об одном - родителям стоит усилить контроль и чаще интересоваться, где проводят время их сыновья и дочери.

Сейчас инспекторы активно работают в загородных и пришкольных лагерях - а их в области развернулось больше полутысячи. Вместо скучных нотаций - понятные беседы о том, как вести себя в экстренных ситуациях и не преступить закон.