По словам заместителя начальника управления общественной безопасности ДП ЗКО Серика Даутова, по итогам первых пяти месяцев 2026 года в регионе наметилась позитивная тенденция: область постепенно становится безопаснее для детей.
- Статистика подростковой преступности поползла вниз - количество нарушений со стороны несовершеннолетних снизилось почти на 18% (с 39 до 32 случаев). Да и сами дети стали реже становиться жертвами преступлений: здесь цифры тоже упали, пусть пока и не так заметно - с 86 до 82 фактов, - говорит Серик Даутов.
Он отметил, что статистика административных дел наглядно показывает, где именно взрослые недоглядели. Из четырех с лишним тысяч протоколов львиная доля - а это более трех тысяч случаев - связана с тем, что дети гуляли по ночам на улице или засиживались в развлекательных заведениях без присмотра. Полицейские подчеркивают: такие цифры говорят об одном - родителям стоит усилить контроль и чаще интересоваться, где проводят время их сыновья и дочери.
Сейчас инспекторы активно работают в загородных и пришкольных лагерях - а их в области развернулось больше полутысячи. Вместо скучных нотаций - понятные беседы о том, как вести себя в экстренных ситуациях и не преступить закон.
- Также сейчас досматривают транспорт для перевозки детей. Накануне каникул инспекторы проверили 86 школьных автобусов. В Уральске, Сырымском и Казталовском районах три машины проверку на прочность не прошли - их техническое состояние вызвало серьезные вопросы. Перевозчиков обязали срочно починить транспорт, и пока автобусы не пройдут повторный техосмотр, к детям их не подпустят. Ну а те машины, что выходят на маршруты, теперь ездят исключительно под присмотром экипажей патрульной полиции, - пояснил Серик Даутов.