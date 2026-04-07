ВІКТОРІЯ, Сейшельські Острови, 31 березня 2026 р. — Глобальна криптовалютна торговельна платформа BYDFi відзначить свою 6-ту річницю місячним святкуванням, яке розпочнеться 1 квітня 2026 року, підкреслюючи еволюцію BYDFi у комплексну криптовалютну торговельну платформу, побудовану на двомоторній моделі CEX + DEX. За останні шість років BYDFi продовжувала зміцнювати продуктову інфраструктуру, захист користувачів та доступ до ринків, формуючи платформу, побудовану на надійності.

Еволюція BYDFi: від базової торгівлі до ширшого доступу до ринків

За останні шість років BYDFi розширилася до глобальної криптовалютної торговельної платформи, яка обслуговує понад 1 мільйон користувачів у більш ніж 190 країнах і регіонах. З моменту запуску BYDFi постійно розширювала продуктові пропозиції, зміцнювала захист користувачів та розвивала доступ як до централізованої, так і до ончейн-торгівлі. Нещодавні досягнення ще більше визначили історію зростання BYDFi:

● Липень 2025: BYDFi розширила інтегровані можливості ончейн-торгівлі, підтримавши токенізовані акції США через xStocks, що розширило доступ до ончейн-ринкових можливостей.

● Серпень 2025: BYDFi уклала багаторічне партнерство з Newcastle United, ставши офіційним криптовалютним біржовим партнером клубу та значно збільшивши глобальну впізнаваність бренду BYDFi.

● Серпень 2025: BYDFi запустила BYDFi Card, розширивши екосистему BYDFi від торговельного доступу до реальної платіжної функціональності.

● Лютий 2026: BYDFi запустила TradFi-торгівлю на вебверсії та в додатку, вийшовши за межі криптовалют та запропонувавши доступ до традиційних фінансових активів, таких як акції, золото та срібло.

● Березень 2026: BYDFi інтегрувала ринкові дані безстрокових ф'ючерсів у TradingView, надавши трейдерам прямий доступ до ринкових даних BYDFi в реальному часі в одному з найбільш використовуваних графічних середовищ індустрії.

Глобальна присутність, визнання в індустрії та надійність, що стоїть за платформою

З червня 2025 по березень 2026 року BYDFi продовжувала зміцнювати присутність в Азії та Європі завдяки серії заходів у Сеулі, Балі, Лісабоні, Гонконзі, Бухаресті та Варшаві. Ці заходи загалом зміцнили глобальну видимість BYDFi, розширили галузеві зв'язки та відобразили незмінну прихильність BYDFi до довгострокової участі на ринку.

За той самий період BYDFi також отримала низку галузевих визнань, зокрема нагороду Trusted Exchange Award на TrustFinance Performance Awards, Outstanding Crypto Trading Platform на FinanceFeeds Awards, визнання Community Pick від BeInCrypto за найкращу централізовану біржу (CEX), Best All-in-One Crypto Trading Platform на Crypto Expo Europe 2026 та Best Global Crypto Trading Platform на Next Block Expo 2026.

За цим прогресом стоїть операційний фундамент, який BYDFi продовжує будувати навколо надійності. BYDFi має реєстрації MSB у США та Канаді та є членом південнокорейського альянсу CODE VASP Alliance. BYDFi також підтримує 100%+ Proof of Reserves з періодичною публічною звітністю та підкріплює цю прозорість Фондом захисту у розмірі 800 BTC. Разом із цілодобовою багатомовною підтримкою клієнтів та оперативними відповідями через офіційні канали, ці заходи відображають стандарт, орієнтований на користувача, побудований на ясності, захисті та довірі з часом.

Погляд у майбутнє: будуємо наступний розділ BYDFi

BYDFi вступає в наступний етап зростання з незмінним фокусом на якості продукту, захисті користувачів та довгостроковій довірі. Michael, співзасновник та генеральний директор BYDFi, ділиться:

«Шість років — це важлива віха для BYDFi, але набагато важливіше те, що BYDFi продовжує будувати далі. В міру розвитку ринку користувачі очікують більше, ніж просто доступ. Користувачі очікують стабільності, чітких стандартів та постійного вдосконалення відповідно до їхніх потреб.»

Він також додає: «Для BYDFi наступний розділ — це не про гонитву за галасом. Наступний розділ — це про продовження зміцнення основ: краща інфраструктура, сильніший захист користувачів, ширший доступ до ринків та торговельний досвід, створений бути практичним, стабільним і надійним у довгостроковій перспективі. Саме так BYDFi розуміє надійність на практиці.»

Місячне святкування 6-ї річниці BYDFi

Починаючи з 1 квітня 2026 року, програма святкування річниці BYDFi передбачатиме загальний призовий фонд у розмірі понад $1 000 000 USDT протягом усього святкового сезону.

Ювілейна кампанія BYDFi зосередиться на трьох основних подіях: Warm-Up Tasks, яка об'єднує сім ювілейних переваг, включаючи онбординг, перші угоди, нагороди за фіатні покупки, реферали та участь у спільноті; Shoot to Win — досвід розіграшу на футбольну тематику; та Futures Golden Ball Cup — дворундовий турнір з торгівлі ф'ючерсами.

Разом ці активності покликані надати як новим, так і існуючим користувачам більше способів взяти участь у святкуванні 6-ї річниці BYDFi, водночас відображаючи ширший шлях BYDFi за останні шість років: стабільний розвиток продукту, ширше охоплення ринку та незмінна прихильність інтересам користувачів.

Про BYDFi

Заснована у 2020 році, BYDFi — це глобальна криптовалютна торговельна платформа, яка поєднує потужність централізованої біржі (CEX) з інтегрованим модулем ончейн-торгівлі. BYDFi є ексклюзивним офіційним криптовалютним біржовим партнером Newcastle United. Визнана Forbes як одна з найкращих криптовалютних бірж Канади на 2026 рік, BYDFi пропонує інтуїтивну торгівлю з низькими комісіями: від спотової торгівлі та безстрокових контрактів до копітрейдингу та автоматизованих криптовалютних торговельних ботів, надаючи як новачкам, так і досвідченим трейдерам можливість впевнено працювати з цифровими активами. BYDFi прагне забезпечити найкращий у світі досвід криптовалютної торгівлі для кожного користувача. BUIDL Your Dream Finance.

