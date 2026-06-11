Сотрудники одной из шахт Южно-Жезказганского рудника обратились к руководству Группы компаний "Казахмыс" с рядом вопросов касательно материально-технического оснащения и условий труда.



Руководство провело рабочую встречу с представителями трудового коллектива.



В ходе открытого и конструктивного диалога стороны обсудили ряд вопросов, представляющих интерес для работников предприятия. Все озвученные предложения и инициативы были приняты к рассмотрению для дальнейшей проработки в установленном порядке.



Основная часть вопросов касалась технического состояния оборудования в связи с недостаточным финансированием в течение длительного периода прошлых лет. В связи с этим руководство намерено расширить и ускорить инвестиционную программу для повышения надежности и безопасности и дальнейшего улучшения условий труда работников .



Компания продолжит взаимодействие с представителями трудового коллектива в рамках действующих корпоративных механизмов и принятых процедур социального партнерства.



В настоящее время предприятие работает в штатном режиме. Производственные процессы осуществляются в соответствии с утвержденными производственными планами.



Группа компаний "Казахмыс" последовательно придерживается принципов открытого диалога с сотрудниками и рассматривает взаимодействие с трудовыми коллективами как важный элемент развития предприятия, повышения уровня безопасности труда и совершенствования социальных условий для работников.

Источник: t.me/kazakhmys_news