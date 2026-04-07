В Северо-Казахстанской области завершен проект по модернизации тепловой инфраструктуры микрорайона Железнодорожный города Тайынша. Он стартовал в 2025 году и стал одним из ключевых шагов по обновлению коммунальной инфраструктуры региона. Работы реализованы в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС), сообщает проектный офис.

В результате кардинально улучшено состояние теплотрассы: реконструировано 2,2 км действующих и построено 1,157 км теплосетей. Благодаря этому уровень износа в микрорайоне Железнодорожный снижен более чем в два раза (с 60% до 26%), что повысило надёжность теплоснабжения и минимизировало риски аварий в отопительный период.

Проект напрямую отразился на качестве жизни горожан. Теперь надёжным теплоснабжением обеспечены 18 многоквартирных и 29 частных жилых домов, 4 бюджетных учреждения. Кроме того, к обновлённой теплотрассе подключены объекты бизнеса (физкультурно-оздоровительный комплекс и строящийся бассейн) и еще ряд частных домов.

В рамках проекта также оптимизирована схема теплоснабжения: исключена необходимость эксплуатации устаревшей котельной жилой зоны Ремзавода – подача тепла теперь осуществляется централизованно от котельной микрорайона Железнодорожный. Это позволило сократить расходы и повысить заработную плату сотрудникам котельной микрорайона Железнодорожный.

«Теплотрасса ТОО «ТайыншаКоммунСервис» микрорайона Железнодорожный была построена в 1989 году, протяженностью 1 900 м (2 нитки), фактически работали 2 котельные. За последние 10 лет строительства и модернизации теплотрассы не производилось, во избежание аварий в зимний период ТОО проводились текущие ремонты, которые давали гарантию на один сезон, теплотрасса остро нуждалась в её реконструкции», – рассказал руководитель отдела ЖКХ Тайыншинского района Марат Баймагамбетов.

Общий объём инвестиций составил 745,9 млн тенге. Основное финансирование обеспечено за счёт средств Казахстанской жилищной компании – 677,1 млн тенге, а также областного бюджета – 68,8 млн тенге.

Стоит отметить, что реализованный проект является частью системной работы по модернизации коммунальной инфраструктуры региона в рамках Нацпроекта «МЭКС». Работа в данном направлении будет продолжена с целью поэтапного снижения износа сетей и ликвидации «красных зон» в сфере ЖКХ к 2027 году.

Справочно: Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» реализуется по всей республике до 2029 года и направлен на снижение износа коммунальной инфраструктуры до 40% и сокращение аварийности на 20%.

