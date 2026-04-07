По всей стране завершился первый этап республиканской операции "Дәрмек", в ходе которой полиция пресекла каналы незаконного сбыта рецептурных препаратов и выявила нарушения в правилах транспортировки промышленной химии.

Масштабная спецоперация "Дәрмек" вскрыла системные нарушения в работе фармацевтов и промышленных гигантов по всей стране. Как сообщает медиа-портал Polisia.kz, всего за пять дней полиция вывела из нелегального оборота полмиллиона упаковок психотропных веществ и свыше полутора тысяч тонн опасных химикатов.

Аптечный "бизнес" без рецептов

В центре внимания силовиков оказались частные аптеки Алматы и Актобе. В мегаполисе под следствие попали сразу четыре точки, торговавшие сильнодействующими веществами без лишних формальностей. Однако самый крупный улов ждал оперативников в Актобе: в отношении местной фармацевтической компании возбуждено дело за грубое нарушение правил обращения с лекарствами. На складах фирмы обнаружили и изъяли сразу 400 тысяч упаковок специфических препаратов.

Всего в отношении фармацевтов по стране начато 13 уголовных расследований. Еще 16 дел возбуждено по фактам незаконного оборота препаратов, которые зачастую становятся основой для «аптечной наркомании».

Тонны кислоты на трассах

Помимо аптек, МВД проверило три сотни промышленных предприятий. Рейды показали, что правила безопасности при перевозке опасных грузов соблюдают далеко не все. Так, в Туркестанской области полицейские перехватили фуру, перевозившую 100 тонн серной кислоты без спецсопровождения.

Еще более масштабный факт зафиксирован в области Абай: там выявили 11 вагонов с прекурсорами (химическими компонентами для производства запрещенных веществ). Груз общей массой 680 тонн транспортировался с грубыми нарушениями всех существующих регламентов.

Цифры и ответственность

Итогом первого этапа "Дәрмек" стала проверка тысячи медицинских и промышленных объектов. К ответственности уже привлечены 73 руководителя организаций, а в отношении 136 медиков собраны материалы для принятия процессуальных решений.

- Незаконный оборот сильнодействующих лекарственных средств, а также нарушение правил хранения, перевозки и реализации прекурсоров создают реальную угрозу общественной безопасности и влекут ответственность в соответствии с законом, - напомнили в МВД РК.

Работу в данном направлении продолжат.