В больнице мужчина находился под конвоем.

Подозреваемый по делу о резонансной аварии на проспекте Аль-Фараби, в которой погибли три человека, этапирован в следственный изолятор. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматы. Ранее мужчина находился под конвоем в медицинском учреждении, однако после санкции суда на арест его перевели в место содержания под стражей.

- Он этапирован в следственный изолятор для дальнейшего содержания под стражей в рамках уголовного дела, - официально подтвердили в пресс-службе полиции.

Авария произошла в ночь на 21 марта. По версии следствия, водитель электромобиля Zeekr находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Согласно неофициальным данным, ДТП могло стать результатом уличной гонки со вторым автомобилем. Удар был такой силы, что трое участников происшествия скончались на месте.

Трагедия спровоцировала серьезную проверку внутри правоохранительных органов. Министр внутренних дел уже освободил от должностей ряд высокопоставленных сотрудников.