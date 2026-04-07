Как сообщили в акимате Уральска, 6 апреля 2026 года в городе стартовал приём заявок на жилищные сертификаты. В этом году на них выделили 325 млн тенге.

Сертификат - это безвозмездная социальная помощь до 1,5 млн тенге. Его выдают тем, у кого уже есть одобрение по ипотеке в банках второго уровня.

Получить помощь могут:

  • ветераны

  • люди с инвалидностью

  • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью

  • пенсионеры

  • дети-сироты до 29 лет

  • кандасы

  • многодетные и неполные семьи

  • вдовы и вдовцы

  • специалисты социальной сферы

  • сотрудники государственного и квазигосударственного сектора

Важное условие - нужно заранее подтвердить платёжеспособность в "Отбасы банке" и получить одобрение на ипотеку.

Для подачи понадобятся:

  • заявление

  • удостоверения личности заявителя и членов семьи

  • справка о доходах за последние 6 месяцев

  • справка с места работы

  • письмо из банка об одобрении займа

Документы принимают в Уральске по адресу: ул. К. Аманжолова, 69/1, кабинет 9.
График работы - с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30.

Дополнительную информацию можно узнать на месте.