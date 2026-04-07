Как сообщили в акимате Уральска, 6 апреля 2026 года в городе стартовал приём заявок на жилищные сертификаты. В этом году на них выделили 325 млн тенге.

Сертификат - это безвозмездная социальная помощь до 1,5 млн тенге. Его выдают тем, у кого уже есть одобрение по ипотеке в банках второго уровня.

Получить помощь могут:

ветераны

люди с инвалидностью

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью

пенсионеры

дети-сироты до 29 лет

кандасы

многодетные и неполные семьи

вдовы и вдовцы

специалисты социальной сферы

сотрудники государственного и квазигосударственного сектора

Важное условие - нужно заранее подтвердить платёжеспособность в "Отбасы банке" и получить одобрение на ипотеку.

Для подачи понадобятся:

заявление

удостоверения личности заявителя и членов семьи

справка о доходах за последние 6 месяцев

справка с места работы

письмо из банка об одобрении займа

Документы принимают в Уральске по адресу: ул. К. Аманжолова, 69/1, кабинет 9.

График работы - с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30.

Дополнительную информацию можно узнать на месте.