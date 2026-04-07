Как сообщили в акимате Уральска, 6 апреля 2026 года в городе стартовал приём заявок на жилищные сертификаты. В этом году на них выделили 325 млн тенге.
Сертификат - это безвозмездная социальная помощь до 1,5 млн тенге. Его выдают тем, у кого уже есть одобрение по ипотеке в банках второго уровня.
Получить помощь могут:
ветераны
люди с инвалидностью
семьи, воспитывающие детей с инвалидностью
пенсионеры
дети-сироты до 29 лет
кандасы
многодетные и неполные семьи
вдовы и вдовцы
специалисты социальной сферы
сотрудники государственного и квазигосударственного сектора
Важное условие - нужно заранее подтвердить платёжеспособность в "Отбасы банке" и получить одобрение на ипотеку.
Для подачи понадобятся:
заявление
удостоверения личности заявителя и членов семьи
справка о доходах за последние 6 месяцев
справка с места работы
письмо из банка об одобрении займа
Документы принимают в Уральске по адресу: ул. К. Аманжолова, 69/1, кабинет 9.
График работы - с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30.
Дополнительную информацию можно узнать на месте.