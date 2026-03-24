Ночью 21 марта в Медеуском районе Алматы произошла смертельная авария. По данным полиции, около 03:30 на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Мендикулова столкнулись автомобили Mercedes и Zeekr.

Водитель Zeekr ехал на запад и выехал на встречную полосу, где врезался в Mercedes, который двигался навстречу. В результате водитель Mercedes и две его пассажирки погибли на месте. Водителя Zeekr с травмами доставили в больницу. После стабилизации его состояния он будет водворен в ИВС.

По факту ДТП, в котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Сейчас идет расследование. При этом жители Алматы возмущены тем, что имя предполагаемого виновника не раскрывают.