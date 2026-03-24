В Жезказгане и Сатпаеве состоялись мероприятия в честь празднования Наурыз мейрамы, объединившие жителей города и работников предприятий Группы компаний «Казахмыс».

Ключевой площадкой стал этноаул, развернутый компанией в городах Жезказган и Сатпаев в преддверии праздника. На центральных площадях было установлено 11 юрт, каждая из которых отражала элементы национальной культуры, традиции гостеприимства и самобытность народа. Об этом сообщили в теграмм-канале компании.

Праздничная программа включала соревнования по национальным видам спорта, в которых приняли участие команды, сформированные из работников предприятий и жителей города. Общий призовой фонд конкурса составил 3 млн тенге. Игры стали не только зрелищной частью мероприятия, но и символом единства, уважения к традициям и командного духа.

Центральным событием стал конкурс «Үздік киіз үй» среди предприятий Группы компаний «Казахмыс».

По итогам конкурса I место заняла юрта, организованная коллективом Западно-Жезказганского рудника, II место у Ремонтно-механического специализированного управления. III место удостоилась юрта рудника «Жомарт». Также в специальных номинациях отмечены юрты рудника «Жыланды», Казахмыс Мейнтенанс Сервисиз, Казахмыс Барлау, Жезказганского историко-археологического музея, Южно-Жезказганского рудника, Восточно-Жезказганского рудника, Жезказганского медеплавильного завода и Жезказганской обогатительной фабрике.

Победители и участники номинаций были награждены денежными сертификатами.