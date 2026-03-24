Также капитально отремонтируют более 3000 трансформаторных подстанций.

В министерстве энергетики РК сообщили, что в 2026 году в стране планируют капитально отремонтировать:

17,1 тыс. км линий электропередачи

444 высоковольтные подстанции

3408 трансформаторных подстанций

Это нужно для того, чтобы электричество было стабильным, снизились риски аварий и система спокойно работала в осенне-зимний период.

По итогам 2025 года состояние электросетей немного улучшилось: уровень износа снизился с 67,03% до 66,17%. Это говорит о том, что сети постепенно обновляют и модернизируют. Также энергетическим компаниям поручили подготовиться к паводкам: проверить запасы материалов, вовремя провести ремонт и продолжить модернизацию электросетей.