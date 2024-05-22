В специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении 73-летнего пенсионера. Его признали виновным в убийстве жены. Пожилому мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Из материалов дела следует, что пенсионер сначала избил свою супругу в их квартире, душил её шнурком, а затем начал душить руками. С женой они прожили в браке 48 лет.

– На судебном заседании подсудимый показал, что сожалеет о своих действиях и признаётся в совершённом преступлении, – отметили в суде.

В суде так же рассказали, что такой срок ему назначили в связи с преклонным возрастом.

Приговор суда вступил в законную силу.