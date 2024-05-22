Заместитель акима Бурлинского района Муктар Нурмаков сообщил, что в 2024 году по району планируется реализовать пять проектов по капитальному ремонту автодорог, четыре из которых на сумму 1,2 миллиарда тенге. Их реализуют в рамках программы «Ауыл-ел бесігі». В капитальном ремонте нуждаются 11,5 километра дорог.

— В Аксае три подрядные компании занимаются обслуживанием 135 улиц общей протяженностью 181,7 километра. ТОО «ПМК-615» отвечает за текущий ремонт и содержание дорог в южной и северной частях города. В микрорайоне Аралтал работает ТОО ІАПР Казахстан. А улицы микрорайонов 7-9-11-13 и Кызылтал обслуживает ТОО Grand Asia cleaning service. Все три компании проводят ямочный ремонт дорог. Уже отремонтировали основные улицы: Абая, Железнодорожная, Датова, Дружба Народов, Ихсанова и Юбилейная, а также от микрорайона 7 до микрорайона Қызылтал, — сообщил заместитель акима Бурлинского района Муктар Нурмаков.

Ямочный ремонт улиц продолжается, на эти работы выделено 76,1 миллиона тенге.

Напомним, что в прошлом году завершили строительство внутренних дорог 7,9и 11 микрорайонов. Также дорог и тротуаров в микрорайонах Строитель 1 и Строитель 3, дорог в 12 и 13 микрорайонах, подъездных и внутренних дорог к микрорайону Старый Аралтал. По программе «Развитие регионов 2020-2025» полностью на 27 километрах дорог уложили асфальт.

В рамках государственной программы «Ауыл – Ел бесігі» в прошлом году начали строительство внутренних дорог в сёлах Бумаколь и Жарсуат. Поскольку эти проекты переходящие, строительные работы должны завершить в 2024 году.