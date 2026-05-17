На дорогах республиканского значения в Мангистауской области начали внедрять футуристичную новинку - лазерные системы безопасности. Пока спецэффекты можно увидеть на трассе Бейнеу–Акжигит.

В пресс-службе департамента полиции региона пояснили: лазеры - это не просто украшение, а важный инструмент для снижения аварийности на опасных участках.

На обочинах трассы установили специальные световые направляющие. Они проецируют лазерные лучи, которые создают четкие визуальные ориентиры вдоль дороги.

В чем главные плюсы системы:

В условиях сильного тумана, пыльной бури или проливного дождя, когда обычные фары бессильны, лазерные лучи прорезают мглу и показывают направление дороги.

Монотонная езда по степи часто усыпляет водителей. Яркие световые акценты помогают концентрировать внимание и не дают глазам "замылиться".

Лазеры работают как световой коридор, помогая лучше чувствовать габариты трассы.

Мангистау стал одной из площадок для внедрения технологии. Эксперимент с лазерными направляющими признан успешным, поэтому проект планируют поэтапно внедрять и на других платных автодорогах страны.

Отметим, что такие световые акценты так же появились на трассах ЗКО и Атырауской области.