На дорогах республиканского значения в Мангистауской области начали внедрять футуристичную новинку - лазерные системы безопасности. Пока спецэффекты можно увидеть на трассе Бейнеу–Акжигит.
В пресс-службе департамента полиции региона пояснили: лазеры - это не просто украшение, а важный инструмент для снижения аварийности на опасных участках.
На обочинах трассы установили специальные световые направляющие. Они проецируют лазерные лучи, которые создают четкие визуальные ориентиры вдоль дороги.
В чем главные плюсы системы:
В условиях сильного тумана, пыльной бури или проливного дождя, когда обычные фары бессильны, лазерные лучи прорезают мглу и показывают направление дороги.
Монотонная езда по степи часто усыпляет водителей. Яркие световые акценты помогают концентрировать внимание и не дают глазам "замылиться".
Лазеры работают как световой коридор, помогая лучше чувствовать габариты трассы.
Мангистау стал одной из площадок для внедрения технологии. Эксперимент с лазерными направляющими признан успешным, поэтому проект планируют поэтапно внедрять и на других платных автодорогах страны.
Отметим, что такие световые акценты так же появились на трассах ЗКО и Атырауской области.