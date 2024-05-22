По словам заместителя акима ЗКО Бакытжана Нарымбетова, в стране реализуется пилотный проект «Комфортная школа». В регионе ведётся строительство девяти таких школ.

Школа на 1500 мест в микрорайоне «Балауса». Подрядчиком является BI Global.

Школа на 1500 мест в поселке Деркул. Подрядная организация «КазКанстракшнГруп».

Школа на 600 мест в районе «Медколледжа». Подрядчик - «Жайық жарығы».

Школа №1 по улице Ыксанова в городе Аксай.

Школа на 900 мест в седьмом микрорайоне города Аксай. Обе школы в Аксае строит ТОО «Альтаир СК7»

Школа на 300 мест в селе Пугачево Бурлинского района. Подрядчик - ТОО «Жайык Сити».

Школа на 600 мест в селе Байконыс района Байтерек. Подрядчик - «Антариум груп».

Школа на 1200 мест в селе Достык района Байтерек. Подрядной организацией является ТОО 1Алтим».

Школа на 1200 мест в поселке Подстепное Теректинского района. Строительство ведет ТОО «Отделстрой».

Кроме того, за счёт средств «Фонда поддержки инфраструктуры образования» начато строительство школы №31 на 400 мест. Подрядчик – строительная компания «Альтаир».

Помимо этого, за счёт социальных инвестиций компании КПО б.в. ведётся строительство малокомплектных школ в селе Жарсуат Бурлинского района и селе Саралжын Казталовского района.

В целом в области строится 12 школ с охватом свыше восьми тысяч детей.