Случай произошел в районе Байтерек. По данным пресс-службы областного суда, мужчина являлся участником процесса по уголовному делу. Его заранее известили о месте и времени рассмотрения дела. Однако сельчанин нарушил установленные в суде правила и нормальную деятельность суда. Он явился в суд в состоянии алкогольного опьянения.

По этой причине рассмотреть дело своевременно не удалось и процесс отложили. В суде посчитали поступок мужчины в качестве неуважения к суду.

Суд признал его виновным и назначил двое суток административного ареста.