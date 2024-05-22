На заседании правительства министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что более 3,5 тысячи школьников освободили от экзаменов, передает Tengrinews.kz. Промежуточные и итоговые экзамены не будут сдавать ученики из пострадавших от паводков регионов.

Среди них учащиеся из Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей, для которых итоговые оценки определяются на основании годовых результатов.

Напомним, что выпускные экзамены для девятых классов пройдут с 29 мая по 10 июня, а государственные экзамены для выпускников 11 классов – с 28 мая по 11 июня.