В социальных сетях распространяется видео массовой драки в Кызылкогинском районе Атырауской области. Судя по кадрам, в конфликте принимают участие группа молодых людей. Около 10 человек вооружившись палками наносят удары своим оппонентам.

Видеороликом заинтересовались стражи порядка. Полицейские возбудили уголовное дело и начали расследование. Однако при проверке больниц выяснилось, что с телесными повреждениями за помощью никто не обращался. Несмотря на это расследование продолжается. С молодежью села Сагиз проводится профилактическая работа.