Казахстанка после смерти стала донором и спасла пять человек

17 июля в клиниках University Medical Center успешно выполнили операции по трансплантации донорских органов трем пациентам, находившимся в листе ожидания на пересадку органов. Донором стала 44-летняя женщина, у которой произошел геморрагический инсульт. Консилиум врачей констатировал смерть головного мозга. В непростой ситуации ее родные дали согласие на донорство органов, тем самым подарив шанс на жизнь пятерым людям.

По данным пресс-службы University Medical Center, команда медиков провела пересадку донорского сердца 43-летней пациентке, которой ранее было имплантировано механическое устройство поддержки кровообращения. Второй пациентке провели пересадку легких. В Центре материнства и детства UMC провели трансплантацию одной почки 15-летней девочке. Состояние всех реципиентов удовлетворительное, они проходят реабилитацию под наблюдением специалистов. Вторую донорскую почку и печень трансплантировали пациентам в национальном научном онкологическом центре Астаны. Т

– Трансплантация донорских органов является одной из сложнейших операций, однако опыт, навыки и техническое оснащение позволяют выполнять их в нашей стране на высоком уровне. Пересадка сердца и легких осуществляется только от посмертного донора, при подтверждении смерти головного мозга. Однако дальнейший процесс во многом зависит от решения близких родственников потенциального донора. Успешное проведение трансплантации органов – это слаженная командная работа различных государственных и медицинских служб. В первую очередь, выражаем благодарность близким и родным донора, выразивших согласие на проведение операций, специалистов Многопрофильной областной больницы УЗ Акмолинской области, трансплант-координаторов и трансплантологов клиник UMC и ННОЦ, - сообщили в пресс-службе University Medical Center.

Медики также выразили благодарность полицейским за транспортное сопровождение и обеспечение «зеленого коридора», что сократило время транспортировки важных донорских органов.