Схема довольно проста: мошенники в мессенджерах создают фальшивые аккаунты, звонят казахстанцам от имени руководства антикоррупционной службы и рассылают недостоверную информацию. Злоумышленники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора.

– Просим не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы, - сообщили в антикоррупционной службе РК.