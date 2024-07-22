В Уральске всего за три дня выявили 254 подростка, гуляющих на улице ночью

С 15 по 17 июля в области провели оперативно-профилактическое мероприятие "Дети в ночном городе". По информации полицейских, за это время было выявлено 274 административных правонарушений.

Больше всего нарушений выявили по статье 442 КоАП РК "Нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных учреждениях или вне жилища без сопровождения законных представителей". За три дня стражи порядка выявили 254 таких правонарушения.

По статье 435 КоАП РК "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним" к ответственности привлечено четыре подростка. За неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей выявили 16 нарушений.

По информации ведомства, в мероприятии участвовало 278 сотрудников правоохранительных и оперативных служб, представителей органов образования и здравоохранения, а также местные исполнительные органы и другие ведомства.