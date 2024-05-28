В приложении WhatsApp распространяется рассылка от имени акима ЗКО Наримана Турегалиева. Мошенники указывают номер, который, как выяснилось, не принадлежит главе региона.

Фальшивую рассылку прокомментировали в пресс-службе акима региона.

– В настоящее время в мессенджере WhatsApp неустановленные лица рассылают населению сообщения якобы от лица Наримана Турегалиева. Обращаем внимание на то, что данные сообщения являются фейковыми. Указанный номер не принадлежит акиму области, - отметили в пресс-службе акима региона.

В ведомстве просят не доверять рассылаемым сообщениям и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам.