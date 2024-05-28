Скопление большегрузов наблюдалось 30 апреля. Тогда затор из фур тогда тянулся от границы до села Маштаково в РФ. Сейчас скопление фур наблюдается и со стороны пограничного пропуска «Сырым». В очереди насчитывается порядка двух сотен большегрузов.

Как сообщили в погранслужбе КНБ РК по ЗКО, по информации пограничного ведомства РФ по Оренбургской области в международном автомобильном пункте пропуска «Маштаково» с 14 мая по 31 мая этого проводятся работы по обслуживанию технических средств пограничного контроля.