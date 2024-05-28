Родственница погибшего Павла Забродина рассказала, что он родился 14 июня 1975 года в Западно-Казахстанской области. Вырос и окончил школу в городе Чапаево Чапаевского района (ныне посёлок Чапаево Акжайыкского района).

Одноклассница Павла говорит, что они учились вместе все 11 классов. Она запомнила его, как одного из немногих, который всегда защищал девчонок.

— Любил физику, астрономию и математику. Хорошо решал задачи. Как и все мальчишки хулиганил, но по-доброму. Сейчас на руках есть одна из его последних фотографий, где он на войне. Это последнее его фото. Очень жалко, таким умным был. С детства мечтал стать военным и стал им. В прошлом году у нас было 30-летние окончания школы. Мы собирались все в кафе, приехать он не смог, но во видеосвязи поздравил нас всех, — рассказала Назгуль Нигметова.

Директор школы №1 в посёлке Чапаево Машук Муханова помнит его примерным учеником и отзывается о нём положительно.

После школьной скамьи Павел поступил в военное училище в Тольятти, а позже его направили служить в Москву. Отслужил в армии один год, получил звание лейтенанта, рассказала родственница погибшего.

— Он был самодостаточным. Перевез всю свою семью из Чапаево в Москву. Купил там квартиру для мамы, сестрёнки и братишки. Позже женился. Был очень заботливый, настоящий семьянин. Заядлый рыбак. Счастливый такой, — пояснила родственница.

Со слов женщины, этой осенью было бы два года, как он служит в СВО. Его призвали, как кадрового офицера через военкомат.

— На войне он связывался крайне редко и только с супругой. Боялись, что будут бомбить. До этого он получал уже контузию. Отдохнул немного и вернулся. Тогда сказал: «кто, если не мы» и уехал. В его группе была одна молодёжь и он болел всем сердцем за них. Говорил, что кто-то должен учить их. 24 мая этого года транспорт, в котором он находился, подорвался на мине. Он получил множество ранений. Его доставили госпиталь, там прооперировали, вторую операцию он уже не пережил. Похороны определяет военкомат, в последний пусть проводят Павла через 10-12 дней, — добавила родственница.

Она поделилась, что у отца Павла было ещё три брата, которых судьба раскидала по разным странам. Один живёт в Беларуси, второй в Украине, один дядя остался в Чапаево и там же умер, как и отец Павла. Семья поддерживает со всеми телефонную связь.

Война в Украине началась 24 февраля 2022 года, когда российские войска вторглись на территорию соседней страны.

Казахстан сразу заявил о нейтралитете.

"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", заявил в марте 2022 года замминистра обороны РК Султан Камалетдинов.

Также следует отметить, что казахстанцам запрещено участие в вооруженных конфликтах. По статье 172 УК РК "Участие в иностранных вооруженных конфликтах" предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.