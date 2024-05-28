Стримерша, косплеер и амбассадор Parimatch Аля ABQUEEN Бекбаева рассказала, чем понравился турнир Wallachia PGL 2024, команду за которую болела и о том, куда уходят гонорары киберспортсменов.

1. Следила за Wallachia PGL 2024? Как впечатления?

Да, конечно же я следила за турниром и получила прекрасные впечатления. Отличный турнир, где команды могут показать свою решимость и свой скил.



2. Кого поддерживала?

Я поддерживала Team Spirit.



3. Что запомнилось больше всего? И что разочаровало?

Как по мне, все игры, которые я смотрела были более-менее балансными, поэтому я не была разочарована, но и не была чем-то особенно впечатлена. Команда, за которую я болела выиграла турнир, чему я очень рада.



4. А вообще, какой самый крутой киберспортивный турнир, который ты видела?

Наверное, это International 2021 года.

5. Как относишься к разговорам о том, что гонорары в кибере слишком большие?

Мне кажется, что заглядывать в чужой кошелек это too much. В киберспорте большие гонорары за счет того, что сами геймеры очень много донатят денег в игры и еще очень много спонсоров, которые вкладывают свои средства в турниры.