Подростки на скутере столкнулись с легковушкой в Уральске

Авария произошла вечером 27 мая на пересечении улиц Чайкиной и Кокчетавской. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что на перекрестке столкнулись скутер и Hyundai. На двухколесном транспорте ехали двое детей - 16-летний мальчик и 13-летняя девочка.

По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в данный момент дети находятся в Областной детской многопрофильной больнице в отделении травматологии. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Дети получают необходимое лечение.