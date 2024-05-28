В мире существует всего пять популяций сайгаков, которые обитают в России, Монголии и Казахстане. Сейчас на территории ЗКО обитает самое большое количество этих парнокопытных. Еще в советское время «Охотзоопром» занимался отстрелом сайгаков и переработкой мяса на консервы, которыми потом обеспечивали армию и продовольственные магазины. После на территории уже независимого Казахстана ввели мораторий на их отстрел и охоту. В следствие чего их количество значительно выросло. Животные находились под защитой государства, а тех, кто незаконно охотился на них, наказывали по всей строгости закона.

Спустя некоторое время тревогу забили фермеры из южных районов ЗКО. Они пожаловались, что стада сайгаков уничтожают посевы, вытаптывают пастбища и наносят колоссальный ущерб сельскому хозяйству. Тогда для регулирования численности сайгаков в стране решили разрешить отлов сайги. Позже разрешили и отстрел.

Тогда тревогу забили уже общественники. Они даже создали петицию, в котором просили запретить отлов и отстрел сайгаков. Сейчас отлов временно приостановили.

Жительница Уральска Анаргуль Амирова говорит, что отстреливать сайгаков категорически нельзя.

– Это священное животное и гордость казахского народа. Я рада, что мы смогли отстоять их. Теперь меня беспокоит другой вопрос. Куда дели рога уже отстреленных животных. Этот вопрос я адресовала в местный «Охотзоопром». Однако к моему великому удивлению, мне ответили, что запрашиваемая информация относится к сведению служебной информации ограниченного

распространения и работы с ней. Сайгаки - это достояние народа и всё, что их касается, тоже. Как можно отнести эти сведения к государственной тайне? - возмущается Анаргуль Амирова.

Не согласившись с таким решением, Амирова обратилась местный Антикор, где ей всё же предоставили информацию о месте хранении рогов сайга. Так, согласно данным ведомства, с октября прошлого года по январь этого года было добыто 27 276 единиц дериватов.

– Рога были пронумерованы и промаркированы наклейками со штрих-кодами, после чего, направлены на хранение в центральный аппарат РГКП «ПО «Охотзоопром», расположенный по адресу: г.Алматы, ул. Бартольда, 1157-В, - сообщили в Антикоре.

Теперь Анаргуль Амирова намерена требовать возврата дериватов на территорию ЗКО. Женщина опасается, что их могут продать на черном рынке.

Кстати, по данным из открытых источников, цена на рога сайги варьируется от 15 до 250 тысяч тенге за штуку. Цена зависит от свежести товара и целостности.