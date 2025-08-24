Этот вопрос обсудил аким области на встрече с вице-ректором Чешского технического университета.

В акимате ЗКО , что аким области Нариман Турегалиев встретился с вице-ректором Чешского технического университета Олдржихом Стары. На встрече обсуждали расширение сотрудничества между университетами Чехии и Казахстана. Особое внимание уделили обмену студентами, совместным научным проектам, возможности открытия филиалов чешских вузов в регионе, а также развитию сотрудничества в области ядерной науки.

— Мы заинтересованы в том, чтобы наши университеты активнее сотрудничали с ведущими вузами Чехии. Образование и наука должны стать основой устойчивого развития региона, а новые совместные проекты помогут готовить специалистов по международным стандартам, — сказал Нарима Турегалиев.

Чешский технический университет — один из старейших в Европе, основан в 1707 году. Сегодня в нём учатся более 17 тысяч студентов, работает восемь факультетов и десятки программ, что делает его надёжным партнёром для долгосрочного сотрудничества.









