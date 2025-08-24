В 53% суд встает на сторону истцов.

Казахстанцы всё чаще начали судиться с чиновниками

Граждане Казахстана стали чаще обращаться в суд на госорганы и чиновников, сообщает ranking.kz. По данным комитета по правовой статистике, за первые шесть месяцев 2025 года в суды поступило около 17,2 тысяч административных дел против госорганов и должностных лиц. Это на 9,3% больше, чем в прошлом году. Почти все дела связаны с тем, что люди оспаривают действия чиновников или госкомпаний.

На кого подают в суд чаще всего?

Акимов, аппаратов акимов или организаций, находящихся в ведении акиматов — на них пришлось 5,7 тысяч дел (+23,7% за год).

Республиканская палата частных судебных исполнителей — против них подали 4,7 тысяч исков .

Министерство финансов (через Комитет госдоходов) — около 1,5 тысячи исков.

Некоторые госорганы не имели исков совсем — например, Сенат, Мажилис и Конституционный суд.

По каким причинам чаще всего судятся?

На первом месте иски против судебных исполнителей ( более 5 тысяч дел , +12,7%).

На втором — земельные споры ( 1,8 тысяч случаев ).

На третьем — дела по госзакупкам (1,8 тысяч исков, рост на 54%).

Сильнее всего выросли иски:

по имущественным спорам (в 3,2 раза),

по вопросам архитектуры и градостроительства (+33,4%),

в правоохранительной сфере (+16,3%).

Чем заканчиваются дела?

Из 17,2 тысяч исков в первом полугодии 2025 года суд успел вынести решения только по 5,1 тысячи дел.

В 53,6% случаев суд поддержал истцов.

Чуть менее половины рассмотренных дел завершились отказом в иске..

Интересно, что результаты зависят от органа:

против акиматов истцы выигрывают в 65,7% случаев ,

против Генпрокуратуры — только в 7,7% случаев.

Помимо взысканий от руководства за проигранные дела, некоторых чиновников наказывают прямо в суде за ошибки или незаконные действия. Суд назначает им штрафы. По статистике, каждый год такие наказания получают более 200 госслужащих. Только за первые шесть месяцев 2025 года штрафы были назначены 79 сотрудникам.



