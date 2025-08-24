По данным РГП «Казгидромет», 25 августа в области без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 25 градусов тепла, ночью + 17 градусов. На большей части ЗКо пройдут дожди и грозы. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. На юге и востоке области дождь, гроза. +32 градуса тепла. Ночью +19 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность, ожидается погода без осадков. Днем + 31 градус, ночью +18. Ветер северный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. Температура воздуха днем составит +36 градусов, ночью +22. Ветер северо-восточный: 25 м/с.