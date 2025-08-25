В следующем году Гаухар будет представлять Казахстан в Калифорнии на конкурсе «Миссис Земного шара».

35-летняя Гаухар Нурболатова стала победительницей национального конкурса «Миссис Казахстан». Об этом она на своей странице в instagram. Титулованная миссис — филолог по профессии, увлекается спортом, личностным ростом и активно поддерживает инициативы женского лидерства. Гаухар — мама четверых детей, общественный деятель, член Ассоциации деловых женщин ЗКО и женского крыла партии «Республика». Её успех показал, что современная женщина может сочетать семью, карьеру и активную общественную жизнь.

По словам Гаухар, конкурс — это не только про красоту. Он помог участницам поверить в себя, раскрыть внутренний потенциал и показать миру силу, женственность и вдохновение. В следующем году Гаухар будет представлять Казахстан в Калифорнии на конкурсе «Миссис Земного шара». Это станет важным событием не только для неё, но и для всего региона: имя Казахстана и города Уральска прозвучит на мировой сцене.





