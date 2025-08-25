Почти 60% вернувшихся находятся в трудоспособном возрасте.

В Министерстве труда и соцзащиты РК сообщили, что в 2025 году на историческую родину вернулся 8 051 этнический казах и получил статус кандаса. С 1991 года в Казахстан приехали уже более 1,15 миллиона соотечественников. Больше всего переселенцев приезжает из Узбекистана, Китая, Туркменистана и Монголии, меньше — из России и других стран.

По данным на первое августа 2025 года:

почти 59% кандасов находятся в трудоспособном возрасте;

32% — дети;

9% — пенсионеры.

Среди взрослых кандасов:

16% имеют высшее образование;

28% — среднее специальное;

54% — среднее общее;

3% не имеют образования.

Для переселения определены регионы с нехваткой рабочих рук: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Восточно- и Северо-Казахстанская области. На 2025 год установлена квота — 2 309 человек. По состоянию на первое августа туда переселено уже 1 286 кандасов.

Переселенцы получают помощь от государства:

единовременная субсидия на переезд — 70 МРП (около 275 тысяч тенге) на каждого члена семьи;

ежемесячные выплаты на аренду жилья и коммунальные услуги в течение года — от 59 до 118 тысяч тенге.

С начала года поддержку получили 563 кандаса, из них 221 человек устроено на постоянную работу. Для работодателей, принимающих переселенцев в северные регионы, введены новые меры. В частности, действует сертификат экономической мобильности: он покрывает до 50% стоимости жилья (или до 4,56 млн тг на семью) для покупки, строительства или частичной оплаты ипотеки.