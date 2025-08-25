Сегодня, 25 августа, подсудимым предоставили последнее слово. Эльвира Еркебаева обратилась к присяжным с просьбой вынести справедливый вердикт.

Их обвинили в покушении на убийство. По версии следствия, Еркебаева из корыстных побуждений решила заказать убийство бывшего мужа. Помогать ей вызвался её знакомый Максим Кузнецов. В качестве исполнителя выступил Ержан Галиев, который в последующем и обратился в полицию.

Сегодня, 25 августа, подсудимым предоставили последнее слово. Эльвира Еркебаева обратилась к присяжным с просьбой вынести справедливый вердикт.

— Я прошу справедливого решения. Я знаю, что Ербол будет преследовать меня всю жизнь: буду я на свободе или же на зоне. Сейчас от вашего решения — признаете меня виновной или оправдаете — зависит моя судьба и судьба моих детей. Если вы проявите свое снисхождение, я буду рядом со своими детьми. Я не надеюсь, что он оставит меня. Но верю, что он теперь побоится избивать меня, запирать в квартире, измываться. Потому что весь Казахстан уже знает о том, что он делал с нами. Я не собиралась его убивать. Убить человека — это то, что недоступно моей душе и моей морали. Это невозможно для меня. Я лишь согласилась на приобретение травматического пистолета. В суде не доказана моя вина. Это просто домыслы и предположения. Следователи поверили одному слову Галиева. Я прошу поверить мне и Максиму, — сказала Еркебаева.

Максим Кузнецов в своем выступлении со слезами на глазах обратился к своим родителям и искренне попросил прощения, что не оправдал их надежды.

— Мои родители — простые люди. Всегда верили в меня. Я прошу прощения у них и у семьи Эльвиры. Мама и папа, сейчас нас могут разлучить на долгие годы. Вы пожалуйста, дождитесь меня, — сказал он.

Присяжные удалились в совещательную комнату для оглашения приговора.