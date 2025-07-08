Сегодня, восьмого июля, вновь начался судебный процесс по делу Эльвиры Еркебаевой только уже с новым составом присяжных заседателей. Адвокаты Еркебаевой Тамара Сарсенова и Сая Утяпов вначале судебного заседания ходатайствовали об изменении меры пресечения для Еркебаевой.

С августа прошлого года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам рассматривают уголовное дело в отношении Эльвиры Еркебаевой и Максима Кузнецова. Их обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, подсудимая наняла киллера, чтобы избавиться от бывшего мужа Ербола Еркебаева. Тогда глава полицейского ведомства заявил, что Еркебаева пошла на такой шаг, чтобы не делить бизнес и имущество с экс-супругом.

Однако во время суда выяснилось, что всё имущество и так принадлежит Эльвире Еркебаевой и версия полицейских, мягко говоря, рассыпалась. Более того, оказалось, что Ербол Еркебаев в течение 20 лет оказывал на жену психологическое давление, всячески измывался над ней и преследовал её.

Ситуацию не спасли и двое детей, которых Еркебаева родила мужу. Ситуация обострилась, когда мужчине подстрелили ноги и врачи ампутировали ему конечности. Все допрошенные в суде свидетели подтвердили это, и дело близилось к финалу.

Но не тут-то было. Уже на финишной прямой в деле начали происходить странные вещи: неожиданно сменили прокурора. Вместо Дины Изтлеуовой обвинение решил поддержать Доспол Жуманов, который сразу заявил, что среди присяжных заседателей есть три человека, близкие родственники которых были привлечены к уголовной и административной ответственности за бытовое насилие.

Несмотря на то, что двое из присяжных отрицали сей факт, судья Динара Гильманова единолично приняла решение распустить этот состав и отобрать новый. Другими словами, судебный процесс, который рассматривали девять месяцев начнут сначала.

Сегодня, восьмого июля, вновь начался судебный процесс по делу Эльвиры Еркебаевой только уже с новым составом присяжных заседателей. Адвокаты Еркебаевой Тамара Сарсенова и Сая Утяпов вначале судебного заседания ходатайствовали об изменении меры пресечения для Еркебаевой. Так как она находится под следствием уже 1,5 года, у неё ухудшилось состояние здоровья и ещё подсудимая сейчас в глубокой депрессии.

Прокурор Доспол Жуманов отметил в суде, что преступление квалифицируется как особо тяжкое и просил суд в удовлетворении отказать. В итоге суд оставил ходатайство без удовлетворения, а меру пресечения прежней.

Далее прокурор Жуманов ходатайствовал о сокращении списка свидетелей обвинения с 14 человек до трёх. Государственный обвинитель объяснял это тем, что они были уже допрошены и подробно ничего не говорили в своих показаниях.

— Обвинительный акт не изменили и список не подлежит исключению. Непонятно, как прокурор будет строить линию обвинения без свидетелей, — сказал Утяпов. Такого же мнения была и Сарсенова.

Адвокат Максима Кузнецова Самат Абуев считает, что для изменения списка свидетелей необходимо пересоставить обвинительный акт.

Однако судья Динара Гильманова удовлетворила ходатайство частично, оставив для дальнейшего опроса шесть человек из 14.

После Доспол Жуманов зачитал обвинительный акт, его оставили без изменений. Суд должен был перейти к допросу потерпевшего и свидетелей. Но от представителя Еркебаева по мессенджеру Whats App пришло сообщение, что он присутствовать на процессе не может, а к бывшей жене претензий не имеет.

Адвокаты подсудимых Сарсенова, Утяпов и Абуев просили присутствия потерпевшего в судебном заседании или хотя бы, чтобы его подключили онлайн.

— Он дважды присутствовал ранее на заседаниях. Материл нас и угрожал. На больного он не был похож, — сказал Утяпов.

Сарсенова дополнила, что буквально месяц назад Еркебаев участвовал в международных соревнованиях в Таразе и также просила суд обеспечить его присутствие.

Следующее заседание состоится девятого июля.