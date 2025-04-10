Интервью главного полицейского ЗКО рассматривали по делу о заказном убийстве

Речь идет о брифинге руководителя департамента полиции ЗКО Армана Оразалиева после задержания Эльвиры Еркебаевой и Максима Кузнецова. Тогда, 7 марта 2024 года, главный полицейский области доложился о подробностях уголовного дела.

Он рассказал, что заказчиком преступления является 40-летняя жена потерпевшего. Она якобы не желала делить имущество и ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет. У супругов было несколько квартир и совместный бизнес.

– Женщина передала 33-летнему организатору преступления 1,3 миллиона тенге. По предварительным данным, в общей сложности она должна была отдать два миллиона тенге. На эти деньги подозреваемый должен был приобрести пистолет и убить мужчину. Дело расследуется по статье покушение на убийство, – рассказал тогда начальник ДП ЗКО Арман Оразалиев.

Сегодня, 10 апреля, во время судебного следствия адвокат Эльвиры Еркебаевой Сая Утяпов опроверг его слова о том, Еркебаева якобы заказала убийство мужа из-за имущества и бизнеса.

– Это не рядовой сотрудник, не участковый, это говорит целый начальник департамента полиции, который не мог не знать о материалах дела. Ведь ему докладываются в первую очередь, особенно об особо тяжком преступлении. Что он говорит в интервью? Имея на руках все материалы, стенограммы, на всю республику он говорит, что Еркебаева заказала мужа из-за имущества. Ведь мы все видели материалы дела, всё имущество принадлежит и так Еркебаевой, – отметил Сая Утяпов.

Кроме этого, адвокат остановился на словах Оразалиева об изъятии оружия. Он сказал, что там был учебный пистолет, и он не изымался и никакого оружия не было.

– Потом один журналист задает вопрос Оразалиева: «Два миллиона тенге за заказное?» (именно такую сумму, по версии следствия, Еркебаева заплатила киллеру – прим. автора). Начальник департамента полиции улыбнулся и подтвердил. Ему самому стало смешно. Это первоначальная версия полиции позже была взята за основу досудебного следствия, даже при наличии достаточного количества доказательств у нас. Понимаете, изначально общество ввели в заблуждение, – сказал Сая Утяпов.

На скамье подсудимых 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. По версии следствия, она из-за корыстных целей заказала убийство бывшего мужа. Исполнителем должен был стать некий Галиев, который якобы и сообщил в полицию о готовящимся преступлении.

В итоге Еркебаева и Кузнецов оказались на скамье подсудимых, а Галиеву присвоили статус свидетеля. Кстати, допросить в полной мере его не удалось. Он лишь единожды явился в суд, и адвокаты не успели задать свои вопросы. После этого он попросту перестал выходить на связь. Защитники подсудимых несколько раз просили судью доставить Галиева принудительно, однако суд им отказал.

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