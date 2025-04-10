Военные прокуроры защитили права срочников

Результаты показали, что в некоторых воинских частях и военных ВУЗах с военнослужащими и курсантами заключались договоры о полной материальной ответственности, что нарушало их права.

По действующему законодательству, военнослужащие срочной службы и курсанты несут ответственность за причинение ущерба по неосторожности только в пределах пятимесячного денежного довольствия, которое на сегодняшний день составляет 17 695 тенге.

Но на основании незаконно заключенных договоров командование в ряде случаев требовало от военнослужащих полного возмещения ущерба даже в тех ситуациях, когда ущерб был причинен по неосторожности. Это создавало предпосылки для необоснованных судебных исков ивовлечения солдат, курсантов в орбиту гражданского судопроизводства.

В результате вмешательства Главной военной прокуратуры права военнослужащих и курсантов восстановлены. Более тысячи заключенных с ними договоров о полной материальной ответственности расторгнуты. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Для предотвращения подобных нарушений в дальнейшем военные прокуроры провели соответствующую разъяснительную работу с командованием и юристами воинских частей и военных учебных заведений.

Ранее мы сообщали, что житель Уральска подал в суд на полицейских и требует моральную компенсацию.

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