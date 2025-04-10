Житель Уральска подал в суд на полицейских и требует моральную компенсацию

Жизнь 58-летнего жителя Уральска Александра Юлаева превратилась в сплошной страх и беспокойство. Днем 18 февраля 2025 года он вышел из дома и направился на рынок за продуктами. По дороге к нему подошли четверо мужчин в гражданской одежде и предъявили служебное удостоверение. Это были сотрудники полиции по борьбе на наркобизнесом. Они заявили мужчине, что подозревают его в хранении наркотиков.

– Они сказали, что у меня по периметру двора камеры, окна завешаны и у них есть основания подозревать, что я содержу нарколабораторию! А я не курю даже! О каких наркотиках может идти речь?! Я что, не могу установить камеры для своей же безопасности? Они ведь никому не мешают. Меня часто не бывает дома, я живу один и должен как-то следить за своим жильем. Но у полицейских не было документов и они не могли мне ничего предъявить. Продержали мне 2 часа, за это время один из полицейских привез санкцию судьи на личный обыск и обыск моего жилья. Другой сотрудник все это время стоял и следил за моим домом. Провели личный обыск, изъяли мой телефон. Я лишь успел позвонить дочери, она приехала с моим братом и с адвокатом. При мне естественно ничего не нашли. Приехали ко мне домой и в присутствии понятых обыскали дом, сарай, сняли все действия на видео. Докопались до садового инвентаря, до извести, которой подкрашиваю деревья. Ничего не нашли, но не дали ни одного документа о задержании, об обыске, хотя мой адвокат требовал, - рассказал Александр Юлаев.

Далее, по словам мужчины, его повезли на медосвидетельствование, которое подтвердило, что он трезв и не находится под воздействием наркотиков. Затем его повезли в управление полиции, допросили и выдали лишь протокол допроса, и то, только по требованию адвоката.

Юлаев говорит, что с тех пор его телефон находится у полицейских и его судьба ему неизвестна. Мужчина считает, что на него оказывается давление из-за судебных тяжб с соседями, которые прошли ещё в 2018 году. Кстати, Александр рассказал, что из-за соседей ему и пришлось установить камеры и завесить окна. С ними у Юлаева были споры по поводу земельного участка. Однако он все суды выиграл. Теперь мужчина подозревает, что неприятности с полицейскими могут быть кознями соседей.

– Я возмущен действиями полицейских, не согласен с задержанием, обыском, моральным давлением. Я теперь не могу выйти из дома, не знаю как жить. Я не чувствую себя в безопасности. Получается к любому из нас могут подойти полицейские, задержать, обыскать дом, забрать имущество и им за это ничего не будет? Они ведь должны наоборот нас защищать. Кстати, недавно мы с адвокатом ездили за телефоном, мне его выдали. Вскрыв пакет я был потрясен, телефон вскрывали и он был включен. Хотя я его сдавал выключенным, он бы разрядился за это время. Я не стал его забирать, мало ли что они могли с ним делать? - подчеркнул мужчина.

Возмущенный Юлаев вместе с адвокатами подал в суд на следователя Мукангали и департамент полиции ЗКО. Он требует, чтобы стражи порядка оставили его в покое, вернули телефон в надлежащем виде и выплатили моральную компенсацию в 500 тысяч тенге. Мужчина говорит, что теперь он вынужден защищаться.

– Вокруг столько всего происходит, столько воруют, убивают. Пусть полицейскими занимаются ими. Пусть не трогают нормальных людей, - заключил Александр Юлаев.

В департаменте полиции обещали позже прокомментировать ситуацию.

Иск Александра Юлаева будет рассматриваться 10 апреля в городском суде №2.