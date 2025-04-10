В 10 раз может вырасти госпошлина на развод в Казахстане

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс предложили депутаты мажилиса.
Так, народные избранники предложили увеличить госпошлину на расторжение брака с половины до 5 МРП, то есть, с двух до почти 20 тысяч тенге. Депутаты уверяют, эта мера не для пополнения бюджета, а для сохранения семей.
В мажилисе сообщили, что также планируется поэтапное увеличение ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию, и на изделия с нагреваемым табаком.
— Будут введены ставки акцизов на энергетические напитки и продукцию, содержащую трансжиры, — отметили в мажилисе.