В 10 раз может вырасти госпошлина на развод в Казахстане

Депутаты предложили увеличить госпошлину на расторжение брака с половины до 5 МРП, то есть, с двух до почти 20 тысяч тенге.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс предложили депутаты мажилиса.

Так, народные избранники предложили увеличить госпошлину на расторжение брака с половины до 5 МРП, то есть, с двух до почти 20 тысяч тенге. Депутаты уверяют, эта мера не для пополнения бюджета, а для сохранения семей.

В мажилисе сообщили, что также планируется поэтапное увеличение ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию, и на изделия с нагреваемым табаком.