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Социум Экономика

В 10 раз может вырасти госпошлина на развод в Казахстане

Депутаты предложили увеличить госпошлину на расторжение брака с половины до 5 МРП, то есть, с двух до почти 20 тысяч тенге.
Кристина Кобина
В 10 раз может вырасти госпошлина на развод в Казахстане

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс предложили депутаты мажилиса. 

Так, народные избранники предложили увеличить госпошлину на расторжение брака с половины до 5 МРП, то есть, с двух до почти 20 тысяч тенге. Депутаты уверяют, эта мера не для пополнения бюджета, а для сохранения семей.  

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В мажилисе сообщили, что также планируется поэтапное увеличение ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию, и на изделия с нагреваемым табаком.

— Будут введены ставки акцизов на энергетические напитки и продукцию, содержащую трансжиры, — отметили в мажилисе.

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