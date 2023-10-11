— В сентябре в подсудность ювенального суда передали дела, касающиеся семейно-брачных отношений. В первую очередь это дела о расторжении брака, взыскании алиментов, разделе имущества, определении порядка общения близких родственников с ребёнком. Помимо бабушек и дедушек, с ним могут общаться тёти, дяди, близкие родственники. Также рассматриваем споры об освобождении от уплаты алиментов, защите наследственных прав несовершеннолетних, — пояснила Кадралиева.

— При расторжении брака суд должен выяснить в обязательном порядке, с кем из родителей останутся проживать дети. Установить порядок общения родителя с ребёнком, который будет проживать отдельно. Вопросы о взыскании алиментов, если они не предъявлены, суд обязан разрешить. Третье требование — это раздел имущества. В одном процессе должны разрешить все споры, — говорит Кадралиева.

— Чаще всего причинами развода становятся: неверность, рукоприкладство, пьянство, безработица со стороны мужчин. Или же супруги не сходятся характерами. В основном инициаторами развода становятся женщины. Иногда на развод подают мужчины, при этом женщины выступают против. Если сохранение семьи невозможно, естественно, суд разводит. Если стороны не подают на алименты, они должны быть взысканы в интересах детей. Никто не вправе отказаться от алиментов и детей, — говорит председатель ювенального суда ЗКО.

— Есть примеры, когда у разводящихся пар прекрасные отношения. Они не делят детей, они обоюдно всё решают. И мама не препятствует общению детей, — говорит судья.

— Был случай, когда после расторжения брака дети проживали с матерью. Спустя некоторое время она умерла и отец потребовал вернуть ему детей. Мы учитывали мнение детей, исходили из их эмоциональной привязанности к взрослым. Суд принял решение оставить детей с бабушкой и дедушкой. Они воспитывались в благополучной среде. Суд отказал отцу в удовлетворении иска, но это не препятствует в дальнейшем общении и принятии участия в воспитании и содержании детей, — рассказала судья о случае из совей практики.

С недавнего времени бракоразводный процесс передали в ювенальный суд. Теперь алименты стали неотъемлемой частью расторжения брака, даже если в иске не указывается такое требование. Председатель ювенального суда ЗКО Слуканым Кадралиева рассказала об изменениях.Со слов председателя суда, только. Позже 18 человек их отозвали. Поступили и 94 заявления о взыскании алиментов.Сейчас судебный процесс проходит по типу европейских стран. Проект «Семейный суд» в гражданских и ювенальных судах Казахстана внедрили пять лет назад. При спорах суд принимает меры по примирению сторон, чтобы не было необдуманных решений. Сторонам предоставляют до полугода на примирение. В практике обычно один-два месяца. После беседы с судьёй или психологом, бывало, что истцы забирали заявления.В бракоразводном процессе участвуют сотрудники органов опеки, психолог, свидетели, дети и родители. Психолог работает не только с родителями, но и детьми, используя различные методики. — Распознать психоэмоциональное состояние ребёнка возможно с помощью рисования, игр. Если малыш ещё не разговаривает, приглашают родителей, смотрят, к кому ребёнок тянется. Все моменты учитываются. Десятилетний ребёнок имеет право высказать своё мнение без родителей в присутствии психолога и представителей органов опеки. Мы не спрашиваем напрямую, с кем он хочет быть. Всё только с помощью наводящих вопросов, не более того, — поясняет тонкости процессов судья.— Мнения детей разделяются очень редко. Чаще всего так происходит в подростковом возрасте. Допустим, если это мальчишки 14-15 лет, они могут тянуться к отцу. Если это девочка, ей нужны любовь и внимание со стороны матери. Когда мама ведёт асоциальный образ жизни, то тут уже другой вопрос. Желательно детей между собой не разделять. Недавно подписали такое медиативное соглашение, когда дети остались с отцом. В этой семье мама уже ожидает ребёнка, у неё появилась другая семья. У отца тоже новая семья, но совместных детей нет. Дети больше тянутся к отцу, возможно, не приняли отчима. Мама дала согласие на то, чтобы они были с родным отцом. Родители желают лучшего для своих детей.— В случае, если родители не могут прийти к единому мнению, то суд выносит решение, учитывая рекомендации психолога, заключение органов опеки и мнение детей. Учитываем, созданы ли условия, хотя это не является преимуществом. Если у матери жилищные условия хуже, но ребёнку комфортно с ней, то в любом случае суд будет на стороне матери. По всем обстоятельствам даётся оценка. Во внимание берутся показания свидетелей. Если условия проживания у отца и матери одинаковые, ориентируемся на эмоциональную привязанность ребёнка. К кому-то из родителей она бывает выше. Иногда алиментоплательщики преследуют меркантильные интересы, не думая о детях. Если ребёнок не может определиться, с кем ему остаться, в этом случае учитывается его возраст. В малолетнем возрасте оставляем с матерью. Если мама уверена и согласна оставить ребёнка отцу, то оставляем с отцом. Председатель суда рассказывает, что. Есть случаи, когда супруги не сошлись характерами после совместно прожитых 15 лет жизни. Пока детям не исполнится 18 лет, споры могут рассматриваться неоднократно. В зависимости от возраста и режима дня ребёнка и других обстоятельств может меняться график общения с ним. Бывают случаи, что после вынесения судом решения общение ребёнка с родителем происходит в присутствии судебного исполнителя. Судья пояснила, что в первую очередь родители должны сохранять здоровые отношения с детьми.Он отметила, что на практике бывают различные ситуации при расторжении брака. И их основная задача — не навредить ребёнку.Инспектор психолог ювенального суда ЗКО Жанар Кожанова отметила, что любой бракоразводный процесс — сложный, который отражается на детях.Всё таки дети являются свидетелями семейных конфликтов. И ошибка взрослых, что они вовлекают их. — Любой ребёнок очень глубоко переживает, когда родители разводятся. Каждый из родителей старается перетянуть чадо в свою сторону. При этом не замечают состояние ребёнка. А дети не всегда могут выбирать между родителями, как бы ни было, они любят обоих одинаково. К сожалению, взрослые это не учитывают.— Разводятся взрослые люди, как мужчина и женщина, но родителями они остаются оба. Зачем ребёнка ставить перед выбором? Можно, не проживая друг с другом, оставаться родителями, не травмируя ребёнка. Бывают разные ситуации и ребёнок выбирает, с каким родителем ему комфортно. Если ребёнку комфортно и с мамой, и с папой, то при этом проживать в основном остаются с мамой, но отец тесно общается и часто видится с ребёнком.— Мы работаем корректно с детьми и ни в коем случае не задаём таких вопросов: кого ты выбираешь? С кем будешь жить? Работаем через различные методики и выясняем, с кем ребёнку лучше, откуда идёт угроза, и на основании этого делаем заключения.— Да, такие семьи есть. Там вовсе нет психологической травмы у ребёнка. Люди идут осознанно на развод, они готовят к этому детей. Остаются оба для ребёнка родителями, просто не живут вместе. Есть дети, которые полностью приняли развод родителей.— Очень тяжело. Это огромная травма, жить в полной семье и потом увидеть, что всё разрушено. Жанар Кожанова отметила, что родители в любом случае должны принимать одинаковое участие в воспитании детей и попросила не использовать детей, как свое оружие.