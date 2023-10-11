Основатель студии WINDANCE Мира Жарлыгапова сама является лицом с инвалидностью и понимает необходимость развивать слабовидящих девочек как физически, так и эмоционально.

— Дети хотят заниматься танцами. Но всё ещё жив миф, что детям с нарушением зрения нельзя давать никакую нагрузку. Врачи, чтобы себя подстраховать, поддерживают это. Но умеренная нагрузка необходима для развития, — объясняет художественный руководитель.

Мира обучалась в специализированной школе-интернате для слабовидящих и с самого детства мечтала о большой сцене. Наблюдая за выступлениями танцевальных коллективов на городских праздничных мероприятиях, она просила маму отдать её в студию. Но девочке в то время строго запрещали любую физическую нагрузку.

— Окончив девятый класс, я поступила в хореографическое училище. Из тихой гавани своей школы, где меня холили и лелеяли, я попала в профессиональный мир хореографии. Чтобы нагнать других детей, я работала на износ и зрение ухудшилось. Девять лет я училась в школе и был только физический минимум. Я даже ногу поднять не могла и активно это нагоняла, — вспоминает хореограф.

Официально студия Миры работает с января. Но свой путь к этому она начала намного раньше — исследовала вопрос и читала литературу, чтобы точно знать, какая нагрузка таким деткам необходима и безопасна. Как оказалось, многие движения можно заменить и упростить.

— Я понимаю, что могу помочь таким девочкам. Дети со слов «у меня не получается» доходят до побед в конкурсе. Они учатся раскрываться как артисты, брать своей харизмой. Уникальность школы заключается в том, что дети с инвалидностью приходят не только танцевать, а раскрывать себя. По утверждённой школьной программе имеется ряд ограничений — им дают самые лёгкие упражнения. По моей программе, мы заменяем сложные упражнения на те, которые не причинят вреда, при этом физически разовьют ребёнка. В студии они получат больше свободы и проявляют свои лидерские и эмоциональные качества. Самая главная победа — это победа над собой! — уверена специалист.

В студии Миры обучаются как здоровые детки, так и девочки с нарушением зрения. Сейчас в студии занимаются 30 детей. Программой предусмотрено деление на три группы. Первые не имеют никаких противопоказаний для любой физической нагрузки. Вторые имеют небольшие ограничения. И третья группа предусматривает индивидуальные занятия, там танцуют детки с особыми потребностями.

По словам женщины, девочки, вне зависимости от здоровья, поддерживают друг друга, проявляют эмпатию и солидарностью. Не всегда это можно сказать про родителей..

— Родители часто путают «инклюзия» и «эксклюзив». Как бизнесмен, я хочу больше детей. Но некоторых родителей отпугивает, что в студии есть дети с инвалидностью. Но я буду заниматься со всеми, — твёрдо решила Мира.

Занятия проходят по адресу: Айталиева, 9.

Телефон для справок: 8 (707) 790-59-45.