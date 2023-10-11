Антикоррупционная служба сообщила, что аким города Есик в Алматинской области подозревается в получении взятки. Его взяли с поличным после жалобы жителей.
— Он подозревается в получении взятки в значительном размере от представителя частной компании за беспрепятственную оплату бюджетных средств по договору госзакупок работ по благоустройству детской площадки города, — говорится в сообщении.
Подозреваемый полностью признал вину. Досудебное расследование продолжается.