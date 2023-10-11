На сайте акимата ЗКО опубликовали итоги регистрации кандидатов в акимы Бокейординского, Каратобинского и Таскалинского районов. Выборы пройдут пятого ноября. Шестого октября председатель избирательной комиссии по ЗКО Гайса Капаков рассказал, что выдвинуты 16 кандидатов. Десятого октября завершилась регистрация кандидатов и началась предвыборная агитация, которая продлится до четвёртого ноября. Зарегистрировались всего девять кандидатов, по трое человек в каждом районе. На сайте сообщается, что в Бокейординском районе зарегистрировались Нурлыбек Даумов  от партии AMANAT, Нарынбек Кереш и Мирамбек Гильманов — самовыдвиженцы. В Каратобинском районе: от партии AMANAT Кадыржан Суйеугалиев, двое самовыдвиженцев — Ермек Сайнов и Канат Муханов. В Таскалинском районе в порядке самовыдвижения зарегистрировался Мэлс Нарыков, от «Народной партии Казахстана» Бекжан Тукжанов и от партии AMANAT Талгат Шакиров.