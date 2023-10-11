— Приехала скорая и оказала первую необходимую помощь. Сейчас ребёнок лежит в реанимации, состояние тяжёлое. Я хочу, чтобы наказали всё руководство детского сада и поваров за то, что дали кипящий суп. Какой-то ребёнок толкнул её. Где была нянечка? Воспитатель? Куда смотрели повара? — написала женщина на странице пабликаМетодист детского сада сообщила, что ребёнок посещает среднюю группу всего месяц. Её нечаянно толкнул другой воспитанник. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, вызов на станцию скорой помощи поступил в 12:33. Воспитатели сообщили, что ребёнок по неосторожности пролил на себя бульон. Трёхлетняя малышка получила термические ожоги головы, грудной клетки, верхней и нижней конечности справа, левого и правого бедра. Сейчас она находится в отделении реанимации областной детской многопрофильной больницы. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Она получила 20-25% ожогов кожных покровов. По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». Между тем в отделе образования Уральска сообщили, что допустившие грубые нарушения воспитатель и нянечка будут уволены. А исполняющая обязанности заведующей получит «строгий выговор».
